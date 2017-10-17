السيسي يبحث هاتفيًا مع الملك عبد الله تطورات المصالحة الفلسطينية
السيسي يبحث هاتفيًا مع الملك عبد الله تطورات المصالحة الفلسطينية
09:55 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - (أ ش أ):
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وأكد الزعيمان - وفق بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء- عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية وحرصهما على تعزيز ودفع التعاون القائم والوثيق بين البلدين على مختلف المستويات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
كما تناول الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، كما أعرب الملك عبد الله عن دعم بلاده للجهود التي تقوم بها مصر لإنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين.
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