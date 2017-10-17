مطار القاهرة يتسلم جائزة السلامة الجوية الدولية

القاهرة - (أ ش أ):

تسلم مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، جائزة السلامة الجوية بعد حصول مطار القاهرة على المركز الأول في السلامة الجوية على مستوى قارة أفريقيا.

جاء ذلك على هامش الجمعية العامة العادية السنوية بالمجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا بموريشيوس، والتي أسفرت عن حصول مصر على المركز الأول أفريقيا في إجمالي حركة الشحن الجوي والمركز الثاني في اجمالي حركة الركاب.

وقال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن تلك الجائزة جاءت تتويجا للجهود المستمرة التي يمارسها مطار القاهرة في مجال الأمن والسلامة على وجه الخصوص، مضيفا أن أمن وسلامة المطارات المصرية على رأس اهتمامنا في الفترة الحالية.

وكان إسحاق قد غادر أمس إلى موريشيوس لاستلام جائزة السلامة الجوية كأفضل مطار لتحسين إجراءات الأمان فى القارة الأفريقية ضمن فعاليات المجلس العالمى للمطارات التي تعقد هناك.