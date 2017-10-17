ميناء دمياط يجري مناورة تدريبية لمكافحة التلوث البترولي

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط مناورة ناجحة تحت عنوان "مصر المحروسة 9"، اليوم الثلاثاء، استهدفت التدريب على مكافحة تلوث بترولي على المسطح المائى بالتعاون مع شركة بتروسيف إحدى شركات وزارة البترول.

بدأت المناورة ببلاغ عن اكتشاف بقعة زيتية مجهولة المصدر بمدخل الميناء متجهه إلى أرصفة الميناء، ودفعت الهيئة لنشات الرباط للقيام بأعمال فرد الحواجز المطاطية الخاصة بكل من الهيئة والشركة وكذلك وحدة الخدمة (العقاد) ولنشات مكافحة التلوث المملوكة للميناء والتى تمكنت من تجميع الزيوت من سطح الماء قبل تشتيتها والدفع بها إلى داخل الخزانات الخاصة بها ثم نقلها إلى محطة استقبال الملوثات البترولية الموجودة بالميناء والتى تصل سعتها إلى 400 طن.

شارك في المناورة الإدارة العامة للإنقاذ والبيئة البحرية والإدارة العامة للقاطرات واللنشات والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى ممثلين مختصين من الموانئ وشركات البترول، كما شاركت بتروسيف بمعدات متخصصة فى سحب الزيوت وغسيل الأرصفة والوحدات البحرية وبحواجز مطاطية حديثة يتم نفخها بالهواء.

وأشاد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء بالمناورة وبنجاحها فى تحقيق تدريب جيد ومشترك بين الهيئة وفريق العمل ببتروسيف لرفع كفاءة العاملين من الجانبين والوقوف على جاهزية المختصين فى الاستجابة السريعة للتدخل ومواجهة مثل هذه المواقف وكذا احتساب المدة الزمنية اللازمة لوصول أطقم الشركة فى حالة الاحتياج إلى مساعدتهم لمكافحة التلوث الخارج عن نطاق إمكانيات الهيئة.​