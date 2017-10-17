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الاستخبارات البريطانية تحذر من ارتفاع غير مسبوق في خطر الإرهاب "الإسلامي"

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مصراوي Masrawy

الاستخبارات البريطانية تحذر من ارتفاع غير مسبوق في خطر الإرهاب "الإسلامي"

09:46 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

اندرو باركر

لندن - (د ب أ):

حذر اندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي5) من تزايد خطر الإرهاب "الإسلامي" في بلاده إلى مستوى لم يكن موجودا من قبل.

وقال باركر، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في لندن: إن " هناك ارتفاعا مأساويا في التهديدات هذا العام".

وفي ذات السياق، تابع باركر قائلا إن سرعة تطور التهديدات الجديدة ارتفعت بشكل لم يشهده طوال 34 عاما عمل خلالها في الاستخبارات.

وأضاف باركر أن الهجمات يمكن في بعض الأحيان أن تتسارع في بضعة أيام قليلة، بدءا من الفكرة مرورا بالتخطيط وصولا إلى التنفيذ، ولفت إلى أن الإرهابيين يمكنهم بالإضافة إلى ذلك التخفي على الإنترنت وقال إن هذا يصعب من عمل أجهزة الأمن.

وحسب كلام باركر، فإن الاستخبارات الداخلية البريطانية تنفذ في الوقت الراهن داخل بريطانيا 500 عملية في مواجهة 3000 متطرف، وذكر أن سلطات الأمن راقبت في مواقف سابقة 20 ألف شخص آخر.

كما تحدث باركر في خطابه عن العائدين من سورية والعراق، وأكد على أهمية التعاون مع سلطات الأمن الأوروبية الأخرى.

كانت بريطانيا هدفا لخمسة هجمات إرهابية هذا العام، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 36 شخصا.

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مصراوي Masrawy

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