أخبار عاجلة

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
حريق العجمي.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسكندرية -
إخلاء مستشفى العجمي بسبب حريق مصنع كيماويات -
البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع بدعم مشتريات العرب -
من بينهم رئيس «النواب الأمريكي».. تعرف على جدول زيارة وفد البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

09:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

أيمن الصفدي

عمان - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية حل الأزمة بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية التي سببها إجراء الاستفتاء أحادي الجانب حول استقلال الإقليم، وتحاشي التصعيد عبر الحوار ووفق مرجعية الدستور، وبما يضمن التزامه بالكامل ويحفظ وحدة العراق وتماسك كل مكونات الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، اليوم الثلاثاء، من نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، الذي أطلعه على المستجدات في الأزمة، والإجراءات التي تتخذها العراقية لمعالجة الأزمة بما يضمن التزام الدستور والحفاظ على وحدة العراق وشعبه.

وأكد الصفدي أن استقرار العراق وأمنه ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين، وأن المملكة تقف إلى جانب الحكومة العراقية في جهودها تجذير الأمن والاستقرار وإعادة البناء وتكريس دولة المواطنة المستندة إلى القوانين والدستور العراقي، وبما يضمن الوئام والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وشدد الصفدي والجعفري على استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد نموا مضطردا في جميع المجالات، وبما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا المحتوى من

c5852f95c1.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر طبية: مقتل 25 مقاتلاً كرديًا في اشتباكات بكركوك

    أخبار

  • كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق

    أخبار

  • لجنة تعويضات حرب الخليج الثانية توافق على تأجيل سداد مستحقات العراق

    أخبار

  • بارزاني يدعو إلى المحافظة على استقرار وأمن المواطنين

    أخبار

إعلان

e75cfcb25b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي