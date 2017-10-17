وزير الخارجية الأردني: يجب تجنب التصعيد لحل أزمة إقليم كردستان العراق

عمان - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية حل الأزمة بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية التي سببها إجراء الاستفتاء أحادي الجانب حول استقلال الإقليم، وتحاشي التصعيد عبر الحوار ووفق مرجعية الدستور، وبما يضمن التزامه بالكامل ويحفظ وحدة العراق وتماسك كل مكونات الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، اليوم الثلاثاء، من نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، الذي أطلعه على المستجدات في الأزمة، والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمعالجة الأزمة بما يضمن التزام الدستور والحفاظ على وحدة العراق وشعبه.

وأكد الصفدي أن استقرار العراق وأمنه ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين، وأن المملكة تقف إلى جانب الحكومة العراقية في جهودها تجذير الأمن والاستقرار وإعادة البناء وتكريس دولة المواطنة المستندة إلى القوانين والدستور العراقي، وبما يضمن الوئام والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

وشدد الصفدي والجعفري على استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية التي تشهد نموا مضطردا في جميع المجالات، وبما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.