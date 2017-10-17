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رئيس البرلمان العربي يدعو كينيا لدعم مطالب إلغاء القمة "الإفريقية-الإسرائيلية"

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان العربي يدعو كينيا لدعم مطالب إلغاء القمة "الإفريقية-الإسرائيلية"

09:42 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي

القاهرة - (أ ش أ):

سلم النائب سفيان بن توفيق طوبال، المبعوث الخاص لرئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رسالة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكيني؛ وذلك خلال استقبالهما له، اليوم الثلاثاء، في لقاءين منفصلين.

وأكد السلمي - في الرسالة التي وجهها لرئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بكينيا - أن البرلمان العربي يتطلع لدعم دولة كينيا لإلغاء القمة الإسرائيلية الإفريقية، المزمع عقدها بالعاصمة التوغولية أكتوبر الجاري، وتم تأجيلها إلى إشعار آخر، باعتبار إسرائيل الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتل وتستعمر أراضي شعب آخر وتضطهد شعبًا بأكمله من خلال ما تمارسه من سياسات الحصار والتهجير والاعتقال وسياسات الفصل العنصري.

ونوه رئيس البرلمان العربي على صلابة مواقف الدول الإفريقية القائمة على مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام رئيس البرلمان العربي، بشأن مضاعفة الجهود لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وحث برلمانات الدول الإفريقية للتصدي للتغلغل الإسرائيلي في قارة إفريقيا.

وكان الدكتور مشعل بن فهم السلمي التقى أمس الأول /الأحد/، أثناء ترأسه لوفد البرلمان العربي المشارك بالاتحاد البرلماني الدولي بروسيا، برئيس الجمعية الوطنية بجمهورية توغو، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري، ورئيس المجلس الوطني بجمهورية جنوب إفريقيا، حيث شدد رئيس البرلمان العربي في هذه اللقاءات على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون العربي الإفريقي خاصة حول القضايا المصيرية للعالم العربي وإفريقيا، والارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمانات الإفريقية والبرلمان العربي.

وقال إن قارة إفريقيا التي عانت من ويلات الاستعمار البغيض ونظام الفصل العنصري لتعرف أكثر من غيرها مدى عدالة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وإن البرلمان العربي يوقن بأن برلمانات الدول الإفريقية لن تدخر جهداً في الاستمرار على ثباتها في دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.

كما سبق وأن أوفد رئيس البرلمان العربي مبعوثين خاصين يحملون رسائل مماثلة إلى رؤساء برلمانات أثيوبيا والكاميرون وتنزانيا.

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