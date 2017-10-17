وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية مع مساعديه.. ويوجه بحسن معاملة المواطنين

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا، االيوم الثلاثاء، مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية المعنية.

أشاد وزير الداخلية خلاله بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة جنبًا إلى جنب مع أشقائهم في القوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، موجهًا تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار الذين يفخر بهم كل مواطن مصرى، مؤكدًا على أن رجال الشرطة يستلهمون من هؤلاء الأبطال روح العزيمة والإصرار.

واستعرض وزير الداخلية تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، مؤكدًا على أن التحديات غير المسبوقة التي أفرزتها الفوضى وعدم الاستقرار في الدول المجاورة يفرض اتباع استراتيجية أمنية تعتمد على مجموعة من الإجراءات الحاسمة والفاعلة؛ لتوفير الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الوزير على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم التي تروع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين، وتنفيذ الأحكام القضائية.

ووجه اللواء مجدي عبد الغفار بأهمية الاحتفاظ برؤية أمنية استباقية، ومواصلة تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم التحديات، ومراجعة انتشار القوات بما يحقق التواجد الأمني الفعال لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية، لاسيما خلال الفترة القادمة التي ستشهد خلالها البلاد العديد من المناسبات والفعاليات.

كما أكد على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، مشددًا على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها كافة القطاعات الخدمية بالوزارة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية العمل على دعم التواجد الأمني بالمشروعات والمدن الجديدة، وتوفير منافذ لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأماكن قريبة من محال إقامتهم بصورة لائقة تسهم في دعم جهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وشدد وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة في أداء مهامهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.

وفي ختام الاجتماع، أعرب اللواء مجدي عبد الغفار، عن كامل ثقته في أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة دفاعًا عن الوطن.