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مصادر: ضابط الهرم أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد عاطلين قبل أسبوع من زفافها

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مصراوي Masrawy

مصادر: ضابط الهرم أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد عاطلين قبل أسبوع من زفافها

09:38 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

مصادر: ضابط الهرم أنقذ فتاة من الاغتصاب على يد عاطلين قبل أسبوع من زفافها

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة تدخل ضابط شرطة برتبة عميد لإنقاذ فتاة من "أنياب" عاطلين شرعا في التعدي الجنسي عليها بشارع المستشفى بمنطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي، أن المتهم خضع إلى عملية جراحية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم؛ بسبب إصابته بقطع في أحد عروق الفخذ "موقع الإصابة".

ولفت المصدر إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف مدير قطاع غرب الجيزة؛ للسيطرة على الموقف، ومنع حدوث أية اشتباكات.

فيما أشارت مصادر أخرى بأن الفتاة تدعى "إيمان" (25 سنة)، كانت تحضر لحفل زفافها المقرر لها الأسبوع المقبل، مشددة على أن الضابط -الذي يعمل بشرطة السياحة والآثار- أنقذ "العروس" من "كابوس" الاعتداء الجنسي على يد المتهمين.

ولفتت المصادر إلى أن المتهمين سبق اتهامهما في قضايا مخدرات، وأن المتهم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم داخل المستشفى، يدعى "أحمد م.".

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