700 مليون جنيه عجز في أقساط المنتفعين بمزادات السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول في ديوان عام محافظة السويس إن الرقابة الإدارية أجرت حصرًا لما تم سداده من الأقساط المستحقة على المنتفعين بأراضي المزادات، وتبين أن هناك عجز كبير وتقاعس عن سداد الأقساط.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية لمصراوي، أن أعضاء الرقابة فحصوا حصيلة ما تم سداده مقابل المستحق وواجب السداد، فتبين أن العجز يزيد عن 700 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن ذلك العجز هو فقط صافي المبالغ المستحقة، دون احتساب قيمة الفائدة المقدرة بـ 7% على الأقساط.