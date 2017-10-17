في أقل من شهر.. ضبط ثالث سلاح مضاد للطائرات بقنا (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أفادت مديرية أمن قنا بأن إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء أشرف رياض عثرت، اليوم الثلاثاء، على سلاح جديد مضاد للطائرات 14.5 بوصة، بعد بلاغ من مجهول في قرية حمرا دوم المعروفة إعلاميًا بـ "الدم والنار".

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على سلاحين مضادين للطائرات خلال الحملات الأمنية المكثفة الأسبوعين الماضيين بالقرية سالفة الذكر، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وأكدت مديرية أمن قنا على مواصلة الحملات لجمع الأسلحة غير المرخصة في جميع المراكز والقرى، لوقف سلسال الدم الناتج عن حيازتها بالمحافظة، وسط استحسان كبير من قبل أهالي المحافظة. ​