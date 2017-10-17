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فحص أكثر من 31 ألف طالب بجامعة المنوفية ضمن حملة "فيروس سي"

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مصراوي Masrawy

فحص أكثر من 31 ألف طالب بجامعة المنوفية ضمن حملة "فيروس سي"

09:17 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

جامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أجرت جامعة المنوفية الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 31 ألفًا و987 من طلاب الكليات المختلفة وطلبة الدراسات العليا وطلاب المدن الجامعية، للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي، تمهيدًا لعلاج المصابين بالمجان.

وأشار الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن عدد الحالات الإيجابية المصابة بلغ 325 حالة، سيجرى الاتصال تليفونيًا بأصحابها للبدء في تنفيذ مراحل العلاج على نفقة الجامعة بالكامل.​

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