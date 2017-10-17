أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية

09:33 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
-
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم تخفيف ديون اليونان، التي ظلت تحت برامج الإنقاذ الدولية منذ عام 2010.

وأعرب ترامب عن "تأييده لخطة مسؤولة لتخفيف الديون" لليونان بعد اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.

وجاء هذا في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما في العام الماضي من أجل "تخفيف هادف للديون" اليونانية وهو إجراء دعا إليه صندوق النقد الدولي لفترة طويلة لكنه قوبل بمقاومة من الدائنين الأوروبيين.

وذكر ترامب: "لقد مرت اليونان بالكثير خلال السنوات الأخيرة، لكنها تقوم بعمل رائع من أجل العودة". "وسوف يعودون".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قوات سورية الديمقراطية تؤكد استكمال السيطرة على الرقة

    أخبار

  • مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام

    أخبار

  • وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

    أخبار

  • ترامب وتسيبراس يلتقيان في البيت الأبيض

    أخبار

إعلان

8a5da524a2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)