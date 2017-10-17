ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية
ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية
09:33 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ):
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدعم تخفيف ديون اليونان، التي ظلت تحت برامج الإنقاذ الدولية منذ عام 2010.
وأعرب ترامب عن "تأييده لخطة مسؤولة لتخفيف الديون" لليونان بعد اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.
وجاء هذا في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما في العام الماضي من أجل "تخفيف هادف للديون" اليونانية وهو إجراء دعا إليه صندوق النقد الدولي لفترة طويلة لكنه قوبل بمقاومة من الدائنين الأوروبيين.
وذكر ترامب: "لقد مرت اليونان بالكثير خلال السنوات الأخيرة، لكنها تقوم بعمل رائع من أجل العودة". "وسوف يعودون".
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