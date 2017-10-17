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وزيرة التضامن: 25% من نزلاء دور الأيتام آباؤهم أحياء (فيديو)

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وزيرة التضامن: 25% من نزلاء دور الأيتام آباؤهم أحياء (فيديو) وزيرة التضامن: 25% من نزلاء دور الأيتام آباؤهم أحياء (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن افتتاحها مجمع الدفاع الاجتماعي، بمحافظة الإسكندرية، والذي يضم 76 طفلًا، جاء في إطار منظومة توسيع الرعاية الاجتماعية، موضحةً أنه تم تطوير البنية التحتية لدور الرعاية بالمحافظة بتكلفة 164 مليون جنيه.

ووجهت والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، الشكر، لصندوق «تحيا »، لاسهاماته الكبيرة مع الوزارة في تطوير وتحديث دور رعاية الأيتام، مشيرةً إلى أن المشاكل الاجتماعية الموجودة بمصر مرتبطة بالفقر والتسرب من التعليم.

تابعت أن «25% من نزلاء دور الأيتام لديهم أب وأم ومش أيتام ولا حاجة، ولكن الأهالي بينفصلوا وكل واحد فيهم يتجوز ويجيبولنا أولادهم»، موضحةً أن برنامج «تكافل وكرامة» يتضمن تخصيص مبالغ لرعاية الأيتام داخل أسرهم.

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وافتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، عدة مشروعات قومية في الإسكندرية، بحضور محمد عشماوي المدير التنفيذي لبرنامج تحيا مصر، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء البرلمان بالمحافظة، منها مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

 

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التحرير

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