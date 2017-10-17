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السيسي يبحث مع ملك الأردن جهود المصالحة الفلسطينية

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السيسي يبحث مع ملك الأردن جهود المصالحة الفلسطينية السيسي يبحث مع ملك الأردن جهود المصالحة الفلسطينية

التحرير

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 أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وقد أكد الزعيمان عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية وحرصهما على تعزيز ودفع التعاون القائم والوثيق بين البلدين على مختلف المستويات بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.
 
كما تناول الاتصال، بحث عدد من القضايا الإقليمية، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور، كما أعرب الملك عن دعم بلاده للجهود التي تقوم بها لانهاء حالة الانقسام بين الفلسطينيين.

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ويذكر أن الوساطة المصرية قد نجحت في إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وعودة الوطنية لأداء عملها في قطاع غزة، وبما يفتح المجال نحو عودة التفاوض حول عملية السلام مع إسرائيل.

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التحرير

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