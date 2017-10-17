بدلًا من الجنيه.. التعليم تحدد مصروفات الطلاب المصريين في الخارج بالدولار

كتبت-ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم، تحصيل مصروفات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه المصري، للعام الدراسي الحالي 2017/2018، بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإبلاغ الجهات المعنية.

وجاءت المصروفات الجديدة كالتالي: المرحلة الابتدائية 100 دولار، المرحلة الإعدادية 120 دولارا، والمرحلة الثانوية للصفين الأول والثاني فقط 150 دولارا، يضاف إلى ذلك 16 دولارًا رسوم إضافية.

وكشف أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، سبب لجوء الوزارة لتحصيل مصروفات الطلاب المصريين بالخارج بالدولار بدلا من الجنيه، مشيرا إلى أن تحصيل المصروفات بالجنيه أدى لتكبد الوزارة خسائر فادحة، نظرا لارتفاع أسعار الورق والأحبار والشحن، في ظل تعويم الجنيه، خاصة أن الوزارة تشحن الأوراق بالدولار.

ولفت إلى أن الأسعار القديمة كانت كالتالي: 300 جنيها للمرحلة الابتدائية، 400 جنيها للمرحلة الإعدادية، و500 جنيها للمرحلة الثانوية، وهي مصروفات لم تعد تكفي متطلبات تنظيم الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية بالقرار ورفعه على موقع الوزارة.