اليمن يبحث مع البنك الدولي والصليب الأحمر موضوعات صندوق المانحين والثروة السمكية

عدن - (أ ش أ):

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور محمد السعدي، مع مدير مكتب اليمن في البنك الدولي ساندرا بلومنكامب، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء صندوق للمانحين لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء وإبداء الملاحظات، وتم الاتفاق على عقد اجتماعا نهاية الشهر الحالي في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الملاحظات على المشروع.

وأضافت أنه وصل إجمالي الدعم المقدم لليمن، إلى مليار دولار أميركي، في مجالات (الأمن الغذائي، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة)، وكذلك تقديم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني وحوالات نقدية إضافية للفقراء وتأهيل الخدمات الأساسية ودعم أحد مشروعات الطاقة.

من ناحية أخرى، ناقش وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي كارلوس باتايس مجالات دعم الصليب للقطاع السمكي والصيادين في اليمن.

وأشاد الوزير اليمني بجهود الصليب الأحمر ودعمه المستمر لليمن، متطلعا إلى أهمية استمرار دعم القطاع السمكي لما من شأنه تحسين معيشة الصيادين واستدامتها، مشيرًا إلى أن الصليب الأحمر الدولي من المنظمات التي ساهمت في دعم القطاع السمكي في محافظتي عدن ولحج.

من جانبه ثمن رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي، تعاون وزارة الثروة السمكية اليمنية الفاعل مع منظمة الصليب، مؤكداً استمرار دعم المنظمة للقطاع السمكي في محافظة عدن كمرحلة أولى وبقية المحافظات في المرحلة الثانية.

ولفت باتايس، إلى أن المنظمة تنفذ حالياً مشاريع في القطاع السمكي في عدن منها دعم نقدي قدم للصيادين في جمعيتي (رامبو وفقم)، ودعم 50 صياداً بمعدات وأجهزة كاشف أسماك وإعادة تأهيل ساحة الحراج في خيصة قعوة ودعم 100 صياد بمائة قارب جرة ودراسة إنشاء ساحة حراج لجمعية رامبوا وإقامة مصنع ثلج في خيصة قعوة.