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بوتين يُكلف بإصدار عملة رقمية روسية

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مصراوي Masrawy

بوتين يُكلف بإصدار عملة رقمية روسية

09:04 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

بوتين يُكلف بإصدار عملة رقمية روسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعلن وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفوروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف بإصدار عملة رقمية روسية، مشيرًا إلى الإجراء يستهدف تعزيز مكانة في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال نيكيفوروف - للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عددًا من القواعد بهذا الصدد"، وأضاف، بمجرد إصدار العملة الرقمية، وسيطلق عليها "كريبتوروبل"، سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل الـ"بيتكوين".

ولم يعلن الوزير الروسي عن موعد محدد لظهور هذه العملة الروسية الرقمية، لكنه أكد أنه يتعين الإسراع في هذه العملية لأن جيران روسيا في آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل أسرع.

وأشار نيكيفوروف إلى أن ضرائب ستفرض على جميع العمليات المالية، التي تنطوي على العملة الرقمية، ولم يستبعد تبديل العملات الرقمية بأموال تقليدية بعد إثبات منشأ هذه العملات الرقمية، تجنبًا لدفع ضريبة بنسبة 13%.

يُذكر أن روسيا غيرت موقفها من العملات الرقمية، حيث كانت في البداية تخطط لحظر استخدام هذه العملات تماما.

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