أهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر وفاته برصاص ضابط أنقذ فتاة

كتب - محمد شعبان:

تجمهر العشرات من الأهالي أمام مستشفى الهرم؛ احتجاجًا على وفاة متهم بطلق ناري من سلاح ضابط شرطة برتبة عميد، بعدما تعدى وآخر على الشرطي بشارع المستقبل في منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهم خضع إلى عملية جراحية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم؛ بسبب إصابته بقطع في أحد عروق الفخذ "موقع الإصابة".

ولفت المصدر إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف مدير قطاع غرب الجيزة؛ للسيطرة على الموقف، ومنع حدوث أية اشتباكات.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.