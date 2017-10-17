مصادر طبية: مقتل 25 مقاتلاً كرديًا في اشتباكات بكركوك

بغداد - (أ ش أ):

قالت مصادر طبية بمستشفى "السليمانية" بكردستان العراق، إنهم تسلموا، اليوم الثلاثاء، 25 جثة لمقاتلين أكراد قتلوا، جراء الاشتباكات التي وقعت أمس الاثنين، في مدينة "كركوك" المتنازع عليها.

وقال مدير قسم الطوارئ بمستشفى السليمانية الدكتور عميد حماة علي، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، إن المستشفى قدم العلاج لـ 44 مقاتلا آخر أصيبوا بجروح.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أنه لم يتضح المكان الذي قتل فيه المقاتلون الأكراد، أو إذا كانت القوات العراقية قد تكبدت أي خسائر.

يشار إلى أن القوات العراقية قد سيطرت، أمس، على العديد من المنشآت للنفط والغاز بالقرب من مدينة كركوك، فيما انسحبت القوات الكردية وسط اشتباكات متقطعة.

ومنذ ذلك الوقت، تستمر القوات الكردية في الانسحاب من المناطق المتنازع عليها شمالي وشرقي العراق، بما في ذلك المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها خلال حربهم ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.