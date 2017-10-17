إجلاء ٤٠٧ آلاف شخص في جنوب الصين بسبب الإعصار "خانون"

بكين - (أ ش أ):

تسبب الاعصار "خانون" الذى ضرب جنوب الصين، فجر أمس الإثنين، في إجلاء حوالى 407 آلاف مواطن، فيما قدر حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عنه بحوالي 560 مليون يوان (84.6 مليون دولار أمريكى).

وأفادت وزارة الشؤون المدنية الصينية في بيان نشر اليوم الثلاثاء بأن الاعصار أثر على حياة حوالي 972 ألف مواطن في مقاطعات قوانغدونغ وهاينان وتشجيانغ وفوجيان، ومنطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج.

وقال البيان إن أكثر من 900 شخص احتاجوا إلى إمدادات إغاثة طارئة، كما أسفر الاعصار عن انهيار ما يقرب من 100 منزل وتضرر 54100 هكتار من المحاصيل الزراعية في المناطق الخمس.

ويعد خانون، هو الإعصار الـ20 الذي تتعرض له الصين هذا العام، وكان ضرب اليابسة في حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر الاثنين بتوقيت بكين، حيث اجتاح محافظة شيوون بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد مصطحبا معه عواصف بلغت سرعتها 28 مترا في الثانية.

وكانت السلطات الصينية خفضت من مستوى الاستجابة للطوارئ بعد أن أعلن خبراء الأرصاد أن حدة الإعصار بدأت تخفت منذ الساعة السابعة من صباح أمس وأنه تحول إلى عاصفة استوائية.