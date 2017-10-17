أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"أبو شقة" رئيسا لبرلمانية الوفد للمرة الثالثة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"أبو شقة" رئيسا لبرلمانية الوفد للمرة الثالثة

08:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

المستشار بهاء أبو شقة

كتب – محمود رمزي:
فاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعد انتخابات أجريت داخل الهيئة العليا اليوم الثلاثاء، ليكون ممثل الهيئة البرلمانية للوفد في دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأجريت الانتخابات عبر الاقتراع السري بعد مشاورات جرت داخل الهيئة العليا للحزب في اجتماعها اليوم، حيث حصل أبو شقة على 29 صوتا مقابل 20 صوتا للنائب صلاح شوقي.

ومن المنتظر أن يرسل الوفد خطابا رسميا لمجلس النواب يخطرهم من خلاله بممثل الهيئة البرلمانية للحزب بدور الانعقاد الثالث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الجندي" لوزير النقل: لا تترك صغار موظفيك يردون على النواب

    أخبار

  • فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات

    أخبار

  • وكيل "دفاع البرلمان": الإرهاب لن يتوقف في "القريب العاجل".. والطوارئ

    أخبار

  • طلب إحاطة يتهم بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية

    أخبار

إعلان

25a5725d2e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي