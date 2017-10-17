"أبو شقة" رئيسا لبرلمانية الوفد للمرة الثالثة
"أبو شقة" رئيسا لبرلمانية الوفد للمرة الثالثة
08:50 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
المستشار بهاء أبو شقة
كتب – محمود رمزي:
فاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعد انتخابات أجريت داخل الهيئة العليا اليوم الثلاثاء، ليكون ممثل الهيئة البرلمانية للوفد في دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وأجريت الانتخابات عبر الاقتراع السري بعد مشاورات جرت داخل الهيئة العليا للحزب في اجتماعها اليوم، حيث حصل أبو شقة على 29 صوتا مقابل 20 صوتا للنائب صلاح شوقي.
ومن المنتظر أن يرسل الوفد خطابا رسميا لمجلس النواب يخطرهم من خلاله بممثل الهيئة البرلمانية للحزب بدور الانعقاد الثالث.
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