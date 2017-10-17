"الجندي" لوزير النقل: لا تترك صغار موظفيك يردون على النواب

كتب - محمود رمزي:

أبدي النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، دهشته من تصريح "مصدر مجهول" في مترو الأنفاق على طلب الإحاطة الموجه منه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن تطوير محطة مترو شبرا الخيمة.

وقال "الجندي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن "موقف الوزير مخالف للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأوضح أن قدم بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والرد أمام الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، متابعا: "طلب الإحاطة تم تقديمه كتابة إلى رئيس مجلس النواب عبر الأمين العام لمجلس النواب وسيرسل إلى رئيس الوزراء ووزىر النقل بصفتهما المسئولين عن الرد وليس مصدر مجهول في جهاز مترو الأنفاق لا نعلم من هو ومن أعطاه الحق في الرد على طلب إحاطة موجه إلى وزيره".

وأردف: "طالبنا تطوير محطة مترو شبرا بتوسيعها وعمل سلالم كهربائية فيها وإذا كان هذا استنساخ كما صرح مصدر مجهول بالمترو فليكن استنساخا لوعود لا تنفذ كانت بمثابة مسكنات للمواطنين ولا تزال حبرا على ورق وكل مايهمني تطوير ليس محطة شبرا الخيمة وإنما تطوير شامل لكل ما يتعلق بهذا المشروع الكبير لتقديم أفضل خدمة في مجال النقل للمواطنين".