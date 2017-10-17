أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الجندي" لوزير النقل: لا تترك صغار موظفيك يردون على النواب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الجندي" لوزير النقل: لا تترك صغار موظفيك يردون على النواب

08:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب

كتب - محمود رمزي:

أبدي النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، دهشته من تصريح "مصدر مجهول" في مترو الأنفاق على طلب الإحاطة الموجه منه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن تطوير محطة مترو شبرا الخيمة.

وقال "الجندي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن "موقف الوزير مخالف للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأوضح أن قدم بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والرد أمام الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، متابعا: "طلب الإحاطة تم تقديمه كتابة إلى رئيس مجلس النواب عبر الأمين العام لمجلس النواب وسيرسل إلى رئيس الوزراء ووزىر النقل بصفتهما المسئولين عن الرد وليس مصدر مجهول في جهاز مترو الأنفاق لا نعلم من هو ومن أعطاه الحق في الرد على طلب إحاطة موجه إلى وزيره".

وأردف: "طالبنا تطوير محطة مترو شبرا بتوسيعها وعمل سلالم كهربائية فيها وإذا كان هذا استنساخ كما صرح مصدر مجهول بالمترو فليكن استنساخا لوعود لا تنفذ كانت بمثابة مسكنات للمواطنين ولا تزال حبرا على ورق وكل مايهمني تطوير ليس محطة شبرا الخيمة وإنما تطوير شامل لكل ما يتعلق بهذا المشروع الكبير لتقديم أفضل خدمة في مجال النقل للمواطنين".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يوافق علي تعيين كارم محمود رئيسًا لجهاز تنظيم سوق الغاز

    أخبار

  • رئيس الوزراء: ليست سببًا في تأخير اللائحة التنفيذية لقانون

    أخبار

  • فرج عامر: سأتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وكتائب التنظيمات

    أخبار

  • وكيل "دفاع البرلمان": الإرهاب لن يتوقف في "القريب العاجل".. والطوارئ

    أخبار

إعلان

0b9e321428.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي