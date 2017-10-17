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الحبيب الجفري لمصراوي: مواجهة الفتاوى الشاذة مسئولية الإعلام والدولة والعلماء

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مصراوي Masrawy

الحبيب الجفري لمصراوي: مواجهة الفتاوى الشاذة مسئولية الإعلام والدولة والعلماء

08:30 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الحبيب الجفري لمصراوي: مواجهة الفتاوى الشاذة مسئولية الإعلام والدولة والعلماء

الداعية الحبيب علي الجفري

كتب- محمود مصطفى:

قال الداعية الحبيب علي الجفري، إن ما يشهده العالم يومياً من إزهاق للأرواح وتدمير للدول وهدم للمقدرات على أيدي أناس يتركبون ذلك باسم الدين، سببه الفتاوى الشاذة.

وأضاف الجفري، في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أننا في حاجة خلال المرحلة الحالية إلى مواجهة التطرف الديني باسم الإسلام، مشيرا إلى أن الفتاوى الشاذة التي أثيرت خلال الفترة الماضية، أخذت أكثر من حقها وتحولت إلى فقاعة إعلامية تجاوزت الحدث نفسه، لدرجة أن البعض حاول نقل الفتاوى التي ظهرت في تونس، إلى دول أخرى.

ولفت إلى أنه لا بد من وجود جسور بين مطبخ الإعلام والمؤهلين من أهل الخطاب الشرعي لتجنب فوضى الفتاوى، والقفزات التي تحدث من بعض البرامج الإعلامية التي تجذب المتابعين والإعلانات بالفتاوى الشاذة.

وأشار الجفري إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين أهل الإعلام وأهل العلوم الشرعية المؤهلين لتفادي فوضى الفتاوى التي نعيشها.

وكشف الجفري أن مواجهة الفتاوى الشاذة مسئولية مشتركة بين العلماء الرسميين المنوط بهم الخطاب الشرعي، ووسائل الإعلام التي تبحث عن تلك الفتاوى لاجتذاب المشاهدين وتثير بها بلبلة، والدولة التي ينبغي أن تضع من خلال أجهزة التشريع بها قوانين لضبط فوضى الفتاوى.

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