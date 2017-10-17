مصرع لاعب النادي الأهلي السابق وصديقه في حادث بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

لقي عمر فلافيو، لاعب النادي الأهلي السابق لكرة اليد وصديقه مصرعهما، اليوم الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم بالشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين.

وكشفت المعاينة التي أشرف عليها العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم عمرو حجازي، وكيل الفرقة، أن الحادث وقع أثناء استقلال "عمر" وصديقه "سمير" دراجة نارية "ريس"- بدون لوحات معدنية- اصدمت بالرصيف أمام كلية الهندسة جامعة القاهرة بمنطقة الشيخ زايد.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، أن المارة حاولوا إنقاذ الشابين، لكنهما لفظا أنفاسها الأخيرة فور وقوع الحادث متأثرين بإصابتهما.

الشابان يقيمان بمنطقة الشيخ زايد، أحدهما طالب بجامعة حلوان، والثناي بالجماعة الكندية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.