أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق

08:42 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق

كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار

سول - (أ ش أ):

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كوريا الجنوبية ‏تعهدت بالتبرع بـ4 ملايين دولار أمريكي إلى البرنامج من ‏أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق.‏

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن التبرع سيُمنح ‏إلى صندوق تمويل الاستقرار التابع للبرنامج؛ لاستخدام ‏الأموال في إعادة بناء المباني والبنى التحتية التي لحق بها ضرر بالغ على يد ‏تنظيم "داعش" الإرهابي.‏

وحضر حفل توقيع الاتفاق سفير كوريا الجنوبية لدى العراق، سونج ونج-يوب، و‏منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليز جراندي.‏

وأعربت جراندي عن ترحيبها بالدعم الكوري الجنوبي؛ قائلةً إنه سيساعد في ‏استقرار الموصل، والتي استعاد العراق سيطرته عليها وحررها من قبضة "‏داعش". وفي المقابل، تعهد سونج بتوفير الدعم الشامل للمساعي المنسقة بين المجتمع ‏الدولي والعراق في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.‏

ويعد هذا التبرع الرابع الذي تمنحه كوريا الجنوبية لصندوق تمويل الاستقرار ‏منذ عام 2015.‏

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لجنة تعويضات حرب الخليج الثانية توافق على تأجيل سداد مستحقات العراق

    أخبار

  • الخارجية الروسية لا تستبعد استمرار الأعمال القتالية في شمال العراق

    أخبار

  • مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في معارك في سوريا

    أخبار

  • خسائر داعش.. "تنظيم الدولة" ينكمش ويفقد "عاصمته المزعومة"

    أخبار

إعلان

956d0b8668.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"