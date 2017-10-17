كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق

سول - (أ ش أ):

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كوريا الجنوبية ‏تعهدت بالتبرع بـ4 ملايين دولار أمريكي إلى البرنامج من ‏أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق.‏

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن التبرع سيُمنح ‏إلى صندوق تمويل الاستقرار التابع للبرنامج؛ لاستخدام ‏الأموال في إعادة بناء المباني والبنى التحتية التي لحق بها ضرر بالغ على يد ‏تنظيم "داعش" الإرهابي.‏

وحضر حفل توقيع الاتفاق سفير كوريا الجنوبية لدى العراق، سونج ونج-يوب، و‏منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليز جراندي.‏

وأعربت جراندي عن ترحيبها بالدعم الكوري الجنوبي؛ قائلةً إنه سيساعد في ‏استقرار الموصل، والتي استعاد العراق سيطرته عليها وحررها من قبضة "‏داعش". وفي المقابل، تعهد سونج بتوفير الدعم الشامل للمساعي المنسقة بين المجتمع ‏الدولي والعراق في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.‏

ويعد هذا التبرع الرابع الذي تمنحه كوريا الجنوبية لصندوق تمويل الاستقرار ‏منذ عام 2015.‏