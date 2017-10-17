كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق
كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار العراق
08:42 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
كوريا الجنوبية تتبرع بـ4 ملايين دولار لإعادة إعمار
سول - (أ ش أ):
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كوريا الجنوبية تعهدت بالتبرع بـ4 ملايين دولار أمريكي إلى البرنامج من أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن التبرع سيُمنح إلى صندوق تمويل الاستقرار التابع للبرنامج؛ لاستخدام الأموال في إعادة بناء المباني والبنى التحتية التي لحق بها ضرر بالغ على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحضر حفل توقيع الاتفاق سفير كوريا الجنوبية لدى العراق، سونج ونج-يوب، ومنسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليز جراندي.
وأعربت جراندي عن ترحيبها بالدعم الكوري الجنوبي؛ قائلةً إنه سيساعد في استقرار الموصل، والتي استعاد العراق سيطرته عليها وحررها من قبضة "داعش". وفي المقابل، تعهد سونج بتوفير الدعم الشامل للمساعي المنسقة بين المجتمع الدولي والعراق في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب.
ويعد هذا التبرع الرابع الذي تمنحه كوريا الجنوبية لصندوق تمويل الاستقرار منذ عام 2015.
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