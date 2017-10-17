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إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأوكرانية

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأوكرانية

08:37 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأوكرانية

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الأوكرانية

كييف - (أ ش أ):

أصيب 3 أشخاص بينهم شرطي بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر اشتباكات اندلعت بين محتجين وقوات الأمن بأوكرانيا.

وذكرت قناة ( اليوم) أن هذه الاشتباكات اندلعت بعد أن تظاهر آلاف الأوكرانيين في وسط العاصمة؛ للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.

يأتي ذلك بعد أن دعا محافظ مدينة أوديسا الأوكرانية السابق ميخائيل سآكاشفيلي، في وقت سابق، رئيس البلاد بيترو بوروشينكو إلى تقديم استقالته.

يذكر أن متظاهرين قاموا، في وقت سابق، بتطويق مبنى البرلمان الأوكراني، ويعتزمون إقامة نحو 20 خيمة في وسط المدينة للاعتصام.

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مصراوي Masrawy

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