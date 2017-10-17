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دوري الأبطال| السيتي يواجه نابولي بالقوة الضاربة

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دوري الأبطال| السيتي يواجه نابولي بالقوة الضاربة دوري الأبطال| السيتي يواجه نابولي بالقوة الضاربة

التحرير

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أعلن بيب حوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيلة فريقه التي تواجه نابولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر السيتي المجموعة السادسة بـ6 نقاط، أمام نابولي الوصيف بفارق 3 نقاط، في مجموعة تضم كلًا من شختار دونستيك الأوكراني وفينورد روتردام الهولندي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: والكر، ستونز، أوتامندي

خط الوسط: ديلف، فرناندينيو، سيلفا، دي بروين، ساني، ستيرلنج

خط الهجوم: خيسوس

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: أجويرو، يايا توريه، بيرناردو سيلفا، جندوجان، مانجالا، برافو، دانييلو

تشكيل السيتي

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التحرير

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