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«رونالدو» يقود ريال مدريد أمام توتنهام في لقاء «فض الاشتباك»

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«رونالدو» يقود ريال مدريد أمام توتنهام في لقاء «فض الاشتباك» «رونالدو» يقود ريال مدريد أمام توتنهام في لقاء «فض الاشتباك»

التحرير

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيلة الميرينجي التي ستواجه توتنهام في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يُقام على «سنتياجو بيرنابيو».

ويتصدر الفريقان المجموعة الثامنة بـ6 نقاط لكلًا منهما، ويعد هذا اللقاء لفض الاشتباك وانفراد أحدهما بالصدارة.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي..

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، الحكيمي

خط الوسط: كروس، كاسميرو، مودريتش ، ايسكو

خط الهجوم: رونالدو، بينزيما

ويجلس على مقاعد البدلاء: كاسيا، ناتشو، ثيو، فاسكيز، لورينتي، اسينسيو، داني كابييوس

تشكيل ريال مدريد

فيما يلعب توتنهام بالتشكيل التالي..

لوريس، ألدرفايريلد، دافينسون سانشيز، فيرتونجن، أورير، وينكس، إيريك دير، سيسوكو، إريكسن، لورينتى، وكين.

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التحرير

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