الرئاسة الفلسطينية تدين المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في رام الله والخليل

رام الله - (أ ش أ):

دانت الرئاسة الفلسطينية، مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله، وكذلك المصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، إن الاستيطان غير شرعي ومدان عربيا ودولياً ومخالف لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334.

وأضاف أن هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي.

وأشار أبو ردينه، إلى أن نتنياهو يتحدى العالم، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في اراضي دولة فلسطين، مؤكداً على انه لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام إسرائيل بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد صادق اليوم الثلاثاء، على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس المجلس الاستيطاني في المستوطنة، شاي ألون، قوله إنه "يأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة في بناء المزيد والمزيد من الوحدات السكنية في المستوطنة".

ويأتي الإعلان، اليوم، رسميا، عن المصادقة على بناء هذه الوحدات السكنية الـ 300 الجديدة، بعد موافقة أولية كان تعهد بها نتنياهو لقادة المستوطنين أواخر شهر يونيو الماضي.