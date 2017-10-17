مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام
مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام
08:34 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
رئيس كوريا الشمالية
بيونج يانج - (أ ش أ):
قال ري جونج-هو، وهو مسئول كوري شمالي سابق، إن كوريا الشمالية يمكن أن تنهار في غضون عام بسبب العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على نسختها الإلكترونية عن ري - خلال فعالية للمجتمع الآسيوي في نيويورك - قوله إن العقوبات التي يفرضها البيت الأبيض على كوريا الشمالية وصلت إلى مستوى تاريخي"، مضيفًا أن "كوريا الشمالية لم تواجه من قبل قط عقوبات صارمة كهذه، لا أعلم إذا كانت كوريا الشمالية ستنجو لمدة عام مع هذه العقوبات، الشعب سيموت".
وقال ري، الذي كان يرأس شبكة دولية لأعمال كوريا الشمالية التجارية والتي ضخت الأموال في الشطر الشمالي، إن بيونج يانج في حاجة ماسة إلى بناء العلاقات مع واشنطن.
ويعتقد ري أن زيادة أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية وخطاب زعيمها، كيم جونج أون، هما محاولة لإجبار الولايات المتحدة على عقد حوار دبلوماسي لا يتضمن كوريا الجنوبية.
وأشار المسئول الكوري الشمالي السابق إلى أن كوريا الشمالية تنشر صواريخ في الوقت الحالي تستهدف الولايات المتحدة وأن بيونج يانج تقوم بهذه الاستفزازات، إلا أنها في حاجة ماسة إلى بناء العلاقات مع واشنطن.
وبخصوص علاقة كوريا الشمالية مع الصين، قال ري إن بيونج يانج وبكين يعانيان حاليًا "أسوأ نقطة وصلوا إليها في علاقاتهما" وذلك عقب تخلص كيم من مسئولين مقربين للصين وبعد قرار الرئيس الصيني، شي جين بينج، بزيارة سول قبل بيونج يانج في أول زيارة له في شبه الجزيرة الكورية في عام 2014.
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