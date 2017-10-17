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مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام

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مصراوي Masrawy

مسئول كوري شمالي سابق: بيونج يانج يمكن أن تنهار في غضون عام

08:34 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

بيونج يانج - (أ ش أ):

قال ري جونج-هو، وهو مسئول كوري شمالي سابق، إن كوريا الشمالية يمكن أن تنهار في غضون عام بسبب العقوبات التي ‏تفرضها عليها الولايات المتحدة.‏

ونقلت ‏صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على نسختها الإلكترونية عن ري - خلال فعالية للمجتمع الآسيوي في نيويورك - قوله إن العقوبات التي يفرضها ‏البيت الأبيض على كوريا الشمالية وصلت إلى مستوى تاريخي"، مضيفًا أن ‏‏"كوريا الشمالية لم تواجه من قبل قط عقوبات صارمة كهذه، لا أعلم إذا كانت ‏كوريا الشمالية ستنجو لمدة عام مع هذه العقوبات، الشعب سيموت".‏

وقال ري، الذي كان يرأس دولية لأعمال كوريا الشمالية التجارية والتي ‏ضخت الأموال في الشطر الشمالي، إن بيونج يانج في حاجة ماسة إلى بناء ‏العلاقات مع واشنطن.‏

ويعتقد ري أن زيادة أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية وخطاب زعيمها، كيم جونج أون، هما محاولة لإجبار الولايات المتحدة على عقد حوار ‏دبلوماسي لا يتضمن كوريا الجنوبية.‏

وأشار المسئول الكوري الشمالي السابق إلى أن كوريا الشمالية تنشر صواريخ في ‏الوقت الحالي تستهدف الولايات المتحدة وأن بيونج يانج تقوم بهذه الاستفزازات، إلا ‏أنها في حاجة ماسة إلى بناء العلاقات مع واشنطن.

وبخصوص علاقة كوريا الشمالية مع الصين، قال ري إن بيونج يانج وبكين يعانيان ‏حاليًا "أسوأ نقطة وصلوا إليها في علاقاتهما" وذلك عقب تخلص كيم من مسئولين مقربين ‏للصين وبعد قرار الرئيس الصيني، شي جين بينج، بزيارة سول قبل بيونج يانج في ‏أول زيارة له في شبه الجزيرة الكورية في عام 2014.‏

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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