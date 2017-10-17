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وزارة البيشمركة تؤكد التزامها باتفاقية خط التماس مع القوات العراقية

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مصراوي Masrawy

وزارة البيشمركة تؤكد التزامها باتفاقية خط التماس مع القوات العراقية

08:32 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزارة البيشمركة تؤكد التزامها باتفاقية خط التماس مع القوات العراقية

رئيس اقليم كردستان

أربيل - (د ب ا):

أكد الناطق باسم وزارة البيشمركة التابعة لحكومة أقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، التزام الوزارة بالاتفاقية المبرمة بينها وبين القوات العراقية قبل يوم من بدء عملية تحرير الموصل العام الماضي.

وذكر بيان صدر عن وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) على نسخة منه، أنه "بموجب اتفاقية عملية تحرير الموصل الموقعة بين إقليم كردستان و الاتحادية، وبرعاية التحالف الدولي، تقرر الإبقاء على خطوط التماس بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لماهي عليها في 17/10/2016 وقبل يوم من بداء عمليات تحرير الموصل، والآن الطرفان يلتزمان بهذه الاتفاقية و خلال أيام يقومان باعادة ترتيب خطوط التماس بحسب تلك الاتفاقية".

كانت القوات العراقية الاتحادية سيطرت أمس الإثنين على المناطق الاستراتيجية في كركوك، فيما انسحبت قوات البيشمركة الكردية منها.

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