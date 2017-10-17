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فيديو وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

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مصراوي Masrawy

وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

08:28 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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حوار- متحدث فتح: سنقيم دولة فلسطين بكل الوسائل وإصرار على المصالحة

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات الأمريكية تتواجد في محيط جامعة "هوارد" الأمريكية للتحقيق في تقارير عن إطلاق نار في المنطقة، بينما لم ترد معلومات عن إصابات.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت، الثلاثاء، أنه سمع دوي إطلاق نار داخل حرم جامعة "هوارد" في واشنطن.

لكن "واشنطن بوست" ذكرت أن الشرطة الأمريكية لم تكتشف أي تفاصيل جديدة حتى الآن، ونشرت 6 صور قالت إنه ترصد التواجد الشرطي في محيط الجامعة.

وذكر موقع "واشنطن توب نيوز" أنه تم إخلاء إحدى مباني الجامعة، بينما طلبت الشرطة من رواد المكان بالبقاء في أماكن آمنة حتي تستكمل التحقيقات".

ونشر الموقع مقطع فيديو يرصد تواجد الشرطة في الموقع الذي تم الإبلاغ عن تعرضه لإطلاق نار.

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