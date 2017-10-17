شرم الشيخ: نعمل ليل نهار استعدادًا لمنتدى الشباب العالمي (صور)

جنوب سيناء - داليا منير:

قال الواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن العمل يُجرى على قدم وساق استعدادًا لمؤتمر "منتدى شباب العالم"، المقرر انطلاقه في الفترة من 4 إلى 10 من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف السولية، في تصريحات لـ "مصراوي" اليوم الثلاثاء، أن جميع القطاعات المعنية في المدينة تعمل ليل نهار ودون توقف، مشيرًا إلى أعمال رفع كفاءة طرق تُجرى حاليًا، وتشمل رصف وتشجير على مستوى شوارع المدينة كافة.

ولفت رئيس المدينة أيضًا إلى أن الاستعدادات تشمل تطوير وحدات الكهرباء وأعمدة الإنارة في جميع الطرق الرئيسية والجانبية، فضلاً عن تركيب شبكة كاميرات مراقبة على الطريق الرئيسي في منطقه نبق.

كما أشار إلى رفع الطاقة اﻹنتاجية لمحطة تحلية الشباب من 5 آلاف متر مكعب إلى 8 آلاف متر مكعب لتستوعب الضغط المتوقع من الاستهلاك، وأيضًا التطوير الشامل لخدمات منطقة ممشى خليج نعمة، والتوسع بالمساحات الخضراء في جميع المناطق.

وفي السياق، لفت السولية إلى حفلتين مقررتين للوفود المشاركة على هامش المؤتمر؛ اﻷولى على شاطئ منطقه خليج نبق، واﻷخرى وسط جبال منطقة الخروم.

ورصدت عدسة "مصراوي" أعمال إنشاءات بالمسرح الكبير، المقرر أن تقام عليه الإحتفالات، فضلاً عن أعمال تطوير تُجرى بالطرق الرئيسية وتلك المؤدية إلى قاعة المؤتمرات الدولية وطريق المطار.

يذكر أن المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتناول العديد من المحاور المهمة الخاصة بقضايا الشباب حول العالم، من بينها محور قضايا شبابية عالمية، وقضايا الإرهاب، والتغيرات المناخية، والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، والتنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، والحضارات والثقافات، وصناعة قادة المستقبل.​​