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ترامب وتسيبراس يلتقيان في البيت الأبيض

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مصراوي Masrawy

وتسيبراس يلتقيان في البيت الأبيض

08:24 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ترامب وتسيبراس يلتقيان في البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - ( د ب أ):

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض.

وأشاد الرئيس الأمريكي في مستهل اللقاء بتمكن اليونان من إحراز تقدم ممتاز بعد الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها، وقال إن اليونان قامت "بعمل عظيم".

كانت اليونان سقطت في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية 2008/2009 في أزمة ديون خانقة وتفادت الإفلاس منذ ذلك الوقت من خلال الاستعانة بقروض مساعدات دولية، وحصلت اليونان منذ 2010 على ثلاثة برامج مساعدات.

ووصلت قيمة البرنامج الثالث القائم منذ صيف 2015 إلى 86 مليار يورو، وينتهي هذا البرنامج في 2018.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد خلال اجتماعه السنوي المشترك مع البنك الدولي بتحقيق اليونان أهداف النمو أو حتى تجاوزتها.

كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أشادت بالتقدم الملحوظ الذى حققته اليونان، وقالت في أعقاب اجتماعها مع تسيبراس أمس الاثنين " هنأته وهنأت الشعب اليوناني بالتقدم الجدير بالملاحظة وبتنفيذ السياسات الصعبة بما فى ذلك المعاشات التقاعدية الأخيرة والاصلاحات على ضريبة الدخل".

ويعتبر الصندوق ومقره واشنطن، احد الداعمين الرئيسيين لليونان، بالإضافة إلى شركاء الصندوق الأوروبيين.

وعن تخفيف ديون اليونان، وهو الإجراء الذي يدعمه شركاؤها الأوروبيون، قالت لاجارد إن على اليونان أولا أن تنفذ، بشكل حازم، البرنامج الذي أقره صندوق النقد الدولي قبل فترة قصيرة لإنهاء برنامج المساعدات الدولي بشكل ناجح في 2018.

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