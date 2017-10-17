عقب أحداث العريش.. وزير الداخلية يطالب بمراجعة انتشار القوات

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عقد اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، اجتماعًا مع عدد من المساعدين ومديرى الأمن والقيادات الأمنية، أشاد خلاله بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة، جنبًا إلى جنب مع أشقائهم فى القوات المسلحة فى مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

ووجه الوزير، تحية إجلال وإكبار لأرواح الشهداء الأبرار، الذين يفخر بهم كل مواطن مصرى، مؤكدًا أن رجال الشرطة يستلهمون من هؤلاء الأبطال روح العزيمة والإصرار.

واستعرض "عبد الغفار" تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، مؤكدًا أن التحديات غير المسبوقة، التى أفرزتها الفوضى وعدم الاستقرار فى الدول المجاورة تفرض اتباع استراتيجية أمنية، تعتمد على مجموعة من الإجراءات الحاسمة والفاعلة لتوفير الأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد السيد الوزير على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم التى تروّع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة، التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وطالب الوزير مساعديه برؤية أمنية استباقية ومواصلة تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم التحديات، ومراجعة انتشار القوات بما يحقق الانتشار الأمنى الفعال لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية، لا سيما خلال الفترة القادمة، التى ستشهد خلالها البلاد العديد من المناسبات والفاعليات.

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وأكد الوزير استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى وممتلكات الدولة، وأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات، التى تقوم كل القطاعات الخدميه بالوزارة بتقديمها للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة فى سهولة ويسر.

وأشار إلى أهمية العمل على دعم الانتشار الأمنى بالمشروعات والمدن الجديدة وتوفير منافذ لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأماكن قريبة من محال إقامتهم بصورة لائقة تسهم فى دعم جهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأكد السيد وزير الداخلية، حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان، باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، موضحًا أن نجاح رجال الشرطة فى أداء مهامهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.

وأنهى وزير الداخلية الاجتماع معربًا عن كامل ثقته فى أن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، دفاعًا عن الوطن ويبذلون فى سبيل ذلك جهودًا جبارة تستحق التقدير.

يذكر أن مدينة العريش شهدت عدة هجمات إرهابية، الأحد الماضي، أسفرت عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وأحد أفراد تأمين فرع البنك الأهلي في المدينة، الذي تمت سرقته في تلك الأحداث، كما أصيب العديد من المدنيين.