رسميا.. «أبو شقة» رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد للمرة الثالثة

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فاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، متفوقًا على النائب صلاح عقيل في الانتخابات، التي أجريت مساء اليوم بمقر الحزب.

واقتصر التصويت على انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بين كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة واللواء صلاح شوقي، حيث وصل عدد أعضاء الهيئة العليا ممن لهم حق الانتخاب إلى 48 عضوًا، فى سابقة لأول مرة فى تاريخ الهيئة العليا التصويت.

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وأجريت الانتخابات عبر الاقتراع السرى بعد مفاوضات ومشاورات جرت داخل الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها اليوم، حيث حصل أبو شقة على 28 صوتًا مقابل 20 صوتًا للنائب صلاح شوقى.

ومن المنتظر أن يرسل الوفد خطابًا رسميًا لمجلس النواب، يخطرهم من خلاله بممثل الهيئة البرلمانية للحزب بدور الانعقاد الثالث.