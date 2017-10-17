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القبض على لاعب نادي الزمالك بالهرم لاتهامه بالنصب

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مصراوي Masrawy

القبض على لاعب نادي بالهرم لاتهامه بالنصب

07:58 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

القبض على لاعب نادي الزمالك بالهرم لاتهامه بالنصب

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، من ضبط لاعب نادي الزمالك السابق "إسلام ع."؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تعدد البلاغات التي تتهم اللاعب بالنصب، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة؛ للوقوف على صحتها.

توصلت تحريات المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إلى صحة البلاغات، وأن المتهم متورط في 15 واقعة نصب واحتيال (بيع سيارات مهربة - أراضي).

وتمكن الرائدان هاني عجلان، ومحمد أشرف، معاوني مباحث الهرم، من ضبطه بأحد الأكمنة، اليوم الثلاثاء، وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

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مصراوي Masrawy

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