أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بعد وفاته برصاص ضابط شرطة.. تجمهر لأهالي المتهم أمام مستشفى الهرم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر وفاته برصاص ضابط شرطة

07:41 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أهالي متهم يتجمهرون بمستشفى الهرم إثر وفاته برصاص ضابط شرطة

مستشفى الهرم

كتب - محمد شعبان:

تجمهر العشرات من الأهالي أمام مستشفى الهرم؛ احتجاجًا على وفاة متهم بطلق ناري من سلاح ضابط شرطة برتبة عميد، بعدما تعدى وآخر على الشرطي بشارع المستقبل في منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن المتهم خضع إلى عملية جراحية لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم؛ بسبب إصابته بقطع في أحد عروق الفخذ "موقع الإصابة".

ولفت المصدر إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية تحت إشراف مدير قطاع غرب الجيزة؛ للسيطرة على الموقف، ومنع حدوث أية اشتباكات.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة عاطل متأثرًا بإصابته برصاص ضابط شرطة تدخل لإنقاذ فتاة في فيصل

    أخبار

  • القبض على هارب من 25 سنة سجن في مترو العتبة

    أخبار

  • "آثار الجيزة" تحول حلم شاب و4 من أولاد عمومته سرابًا

    أخبار

  • مصرع موظف بماسبيرو صدمته سيارة في البدرشين

    أخبار

إعلان

bb2c0ebb19.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"