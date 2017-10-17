«4 سيناريوهات مطروحة».. ارتباك في الزمالك بسبب منصب نائب الرئيس

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سيطرت حالة من الارتباك على المرشحين المحتملين لمنصب النائب في انتخابات نادي الزمالك القادمة والمقرر لها يومي 23 و 24 نوفمبر المقبل وذلك قبل فتح باب الترشح يوم 2 من الشهر نفسه.

وجاءت حالة التخبط بسبب عدم وضوح الرؤية حول طريقة إجراء الانتخابات على هذا المنصب حيث نصت لائحة النظام الأساسي التي أعدها مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور في الباب الرابع الفصل الأول مادة 25 عى أن «يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائبين للرئيس أحدهما للشئون الرياضية والأخر للشئون المالية والإدارية وأمين صندوق وخمسة أعضاء» فيما لم توضح اللائحة طريقة الاقتراع في منصب النائب.

وتسيطر على المرشحين المحتملين حالة من الغضب بسبب عدم كشف مرتضى منصور عن الطريقة التي ستجري بها الانتخابات على هذا المنصب في ظل كثرة السيناريوهات المطروحة عن الطريقة التي سيعلن عنها رئيس القلعة البيضاء.

وترصد لكم «التحرير» السيناريوهات المطروحة لإقامة الانتخابات على هذا المنصب:

السيناريو الأول:

إقامة الانتخابات بطريقة طبيعية على المنصبين وأن يتم فتح باب الترشح لكل منصب على حدا حيث تصبح في ورقة الانتخاب مكان مخصص للمرشحين على منصب النائب للشئون الرياضية وأخر للمرشحين على منصب النائب للشئون المالية والإدارية.

السيناريو الثاني:

فتح باب الترشح على منصب النائب دون تحديد على أن يتم إجراء انتخابات داخلية في المجلس لاختيار أحدهما للشئون الرياضية والأخر للشئون المالية والإدارية.

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السيناريو الثالث:

إجراء الانتخابات على منصب نائب واحد فقط في الجمعية العمومية مع زيادة عدد الأعضاء الناجحين من 5 إلى 6 على أن يتم انتخاب أحدهما في انتخابات داحل المجلس.

السيناريو الرابع:

أن لاتتضمن ورقة الانتخابات التصويت على منصب النائب ويتم اختيار رئيس وأمين صندوق و7 أعضاء على أن يتم أختيار النائبين داخل المجلس.

وتسببت تلك السيناريوهات في حالة من الارتباك لدى الأشخاص الراغبين في الترشح على هذا المنصب بسبب عدم الاستقرار ووضوح الرؤية على هذا المنصب وكيف ستكون المنافسة بينهم؟.. وينتظر البعض الشكل الذي ستكون عليه الانتخابات حتى يحدد كل منهم موقفه سواء بالترشح على منصب النائب الرياضي أو النائب الإداري أم سيكون الترشح على منصب نائب واحد فقط دون تخصيص ويتم اختيار النائب الثاني عن طريق التصويت داخل المجلس.

وحتى الآن لم يعلن الترشح على منصب النائب سوى الثلاثي أحمد جلال إبراهيم نائي الرئيس الحالي وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة الحالي وهاني العتال عضو مجلس الإدارة الأسبق في مجلس ممدوح عباس.