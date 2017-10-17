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مرتضى منصور يُحرج سيف زاهر على الهواء: «مش هقف جنبك ولازم تمشي» (فيديو)

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مرتضى منصور يُحرج سيف زاهر على الهواء: «مش هقف جنبك ولازم تمشي» (فيديو) مرتضى منصور يُحرج سيف زاهر على الهواء: «مش هقف جنبك ولازم تمشي» (فيديو)

التحرير

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أحرج ، رئيس نادي ، الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، على الهواء، مطالبًا الأخير بالرحيل من منصبه هو ومجلس الجبلاية.

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أشار في تصريحات له خلال الأيام القليلة الماضية، أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.  

وجدد «مرتضى» طلبه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة مع سيف»، عبر اذاعة راديو هيتس، برحيل مجلس ادارة اتحاد الكرة، ردًا على سؤال زاهر: هتقف معانا نكمل؟، قائلًا: «لأ، ولازم تمشوا».

وقال رئيس القلعة البيضاء، إن اتحاد الكرة يجب أن يرحل تمهيدًا للدعوة لانتخابات جديدة كبقية الأندية، كما ينص قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه وافق على إقامة انتخابات في ناديه رغم أن فترته تنتهي في أبريل 2018. 

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يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد تولى منصبه في 30 أغسطس 2016 بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة.

 

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التحرير

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