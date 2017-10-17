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أنقرة: إصابة 18 شخصا في هجوم بقنبلة على الشرطة

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مصراوي Masrawy

أنقرة: إصابة 18 شخصا في هجوم بقنبلة على الشرطة

07:46 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أنقرة: إصابة 18 شخصا في هجوم بقنبلة على الشرطة

الشرطة التركية

اسطنبول - ( د ب أ):

نقلت محطة (سي إن إن تورك) التركية عن بكر بوزداج المتحدث باسم التركية، قوله مساء اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي وقع بقنبلة فى مدينة مرسين جنوب البلاد على مركبة نقل تابعة للشرطة، أسفر عن إصابة 18 شخصا على الأقل.

وتابعت المحطة نقلا عن بوزداج أن عدد أفراد الشرطة المصابين بين هؤلاء بلغ 17 شخصا.

كان مكتب محافظ مرسين أعلن في وقت سابق من اليوم عن سقوط 12 مصابا في الهجوم ونفى أن تكون هناك خطورة على حياة أي من المصابين.

ونقلت قناة "إن تى في " عن المدعى العام الإقليمى قوله إن 12 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح في الهجوم.

وأوضحت القناة التلفزيونية أنه ربما يكون قد تم تفجير القنبلة بالتحكم عن بعد.

وسمع شهود عيان فى المدينة دوى انفجار قوى وأفادوا بأن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات خدمات الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث فى وسط المدينة بالقرب من منطقة تسوق بها مطاعم.

وشوهدت سحب الدخان وهى تتصاعد من المنطقة. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بمنطقة الحادث.

وكان بوزداج أشار فى بيان مقتضب للبرلمان حول الحادث إلى "استمرار الحرب ضد الإرهاب" فى تركيا.

وشهدت تركيا موجة من الهجمات بالقنابل في عام 2015 والعام الماضي، نفذها متطرفون تابعون لتنظيم "داعش" والمسلحون الأكراد المتشددون.

وكان اخر هجوم كبير وقع في المدينة في الأول من يناير هذا العام، عندما قتل مسلح من تنظيم الدولة الإسلامية 39 شخصا في ملهى ليلي في اسطنبول.

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مصراوي Masrawy

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