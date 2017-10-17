اعتقال ألماني في أوكرانيا بطلب من تركيا

برلين - (د ب أ):

قالت وسائل إعلام ألمانية إن السلطات الأوكرانية اعتقلت مواطنا ألمانيا آخر بطلب من تركيا.

وحسب صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وقناتي (دبليو.أر.دي) و(إن.دي.ار)، اليوم الثلاثاء، فإن كمال الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية اعتقل بالفعل منتصف العام الجاري في أوكرانيا ولا يستطيع مغادرة أوكرانيا قبل أن يبت في طلب تسليمه لتركيا.

ويتهم القضاء التركي المواطن الألماني التركي بالتورط في جريمتي قتل في تركيا وطلب من الشرطة الدولية البحث عنه.

ولم يتسن الحصول على رد على هذه التقارير من الخارجية الألمانية.

وحسب التقارير فإن "كمال ك" هرب لألمانيا عام 2007 وحصل هناك على لجوء سياسي ومنح الجنسية الألمانية عام 2016.

وكان "كمال ك" نشطا بين صفوف حزب (تي.كيه.بي/إم.إل) الشيوعي في تركيا.

كما جاء في التقارير أن المواطن كما ك متزوج من أوكرانية وسافر لأوكرانيا بشكل شخصي.

وكان الادعاء العام في كولونيا قد حذره من السفر لخارج ألمانيا. وحسب التقارير فإن المواطن المعني كان عام 2007 مسجونا في ولاية بادن فورتمبرج الألمانية عدة أشهر وأن محكمة في مدينة كارلسروه رفضت تسليمه للسلطات التركية آنذاك بسبب "الشكوك الهائلة في توفر اتهامات كافية ضده".

وكانت إسبانيا قد رفضت قبل بضعة أيام تسليم المواطن التركي الألماني دوجان أقانلي لتركيا والذي قبض عليه بناء على أمر من تركيا في 19أغسطس الماضي خلال قضائه عطلة في مدينة غرناطة الإسبانية.