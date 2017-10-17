تقارير عن إطلاق نار داخل جامعة "هوارد" في واشنطن

القاهرة-مصراوي:

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن سمع دوي إطلاق نار كثيف داخل حرم جامعة "هوارد" في واشنطن.

وأكدت السلطات الأمريكية أنباء إطلاق النار، وأكدت أنها تنتشر في محيط الجامعة، لمعرفة ملابسات الحادث.

​وكتب رئيس الجامعة واين فريدريك - في تصريحات نقلتها شبكة "أيه بي سي" الأمريكية: "الشرطة منتشرة الآن في محيط الحادث، ونطالب جميع الطلاب والموظفين بالبقاء في أماكنهم والاختباء لحين إشعار آخر".

​وأشارت بدورها الجامعة إلى أن من أولوياتها الآن إخلاء المبنى الإداري الخاص بالطلبة في الجامعة لسلامة الطلاب والموظفين، بينما أغلقت الشرطة جميع الشوارع في المنطقة المحيطة بالحادث، لحين معرفة ملابساته.