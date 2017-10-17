أخبار عاجلة

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي -
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا -
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء -
"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها" -
بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور) -
بيت "سعد زغلول" بكفر الشيخ.. شاهد على التاريخ ينتظر ضمه للآثار (صور) -
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن -
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و"الوطنية للإعلام" -
رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وفاة عاطل متأثرًا بإصابته برصاص ضابط شرطة تدخل لإنقاذ فتاة في فيصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة عاطل متأثرًا بإصابته برصاص ضابط شرطة تدخل لإنقاذ فتاة في فيصل

07:35 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وفاة عاطل متأثرًا بإصابته برصاص ضابط شرطة تدخل لإنقاذ فتاة في فيصل

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:
أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، وفاة المتهم الذي تلقى طلق ناري من سلاح ضابط شرطة برتبة عميد، بعدما تعدى وآخر على الشرطي بشارع المستقبل في منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي إلى أن المتهم المصاب تم نقله إلى مستشفى الهرم، وخضع لعملية جراحية عاجلة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم، متأثرًا بإصابته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد وفاته برصاص ضابط شرطة.. تجمهر لأهالي المتهم أمام مستشفى الهرم

    أخبار

  • عاطل بكرداسة.. هرب من السجن وسقط ببندقية خرطوش

    أخبار

  • مصدر يكشف ملابسات العثور على جثة شاب نهشتها الكلاب بأبو النمرس

    أخبار

  • مصدر يكشف ملابسات إطلاق نار داخل ملهى بالعجوزة

    أخبار

إعلان

9a64e6e25a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"