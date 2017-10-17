وفاة عاطل متأثرًا بإصابته برصاص ضابط شرطة تدخل لإنقاذ فتاة في فيصل

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، وفاة المتهم الذي تلقى طلق ناري من سلاح ضابط شرطة برتبة عميد، بعدما تعدى وآخر على الشرطي بشارع المستقبل في منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء.

كانت مشاجرة وقعت بين الضابط وعاطلين اثنين؛ بسبب محاولتهما الاعتداء الجنسي على فتاة بالشارع، أطلق على إثرها الضابط 4 طلقات نارية، أسفرت عن إصابة أحد المتهمين بمنطقة الفخذ.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد هاني عجلان، من ضبط المتهمين.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي إلى أن المتهم المصاب تم نقله إلى مستشفى الهرم، وخضع لعملية جراحية عاجلة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء اليوم، متأثرًا بإصابته.