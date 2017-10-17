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رئيس الوزراء يوافق علي تعيين كارم محمود رئيسًا لجهاز تنظيم سوق الغاز

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوافق علي تعيين كارم محمود رئيسًا لجهاز تنظيم سوق الغاز

07:34 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يوافق علي تعيين كارم محمود رئيسًا لجهاز تنظيم سوق الغاز

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك قانونًا لتنظيم سوق الغاز في ، لافتًا إلى أنه تم تعيين الدكتور كارم محمود رئيسا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وأضاف إسماعيل: "هناك عدد من المشروعات سيتم دخولها الخدمة نهاية العام الحالي والعام المقبل، ومنها حقل ظهر، واستكمال مشروع غرب الدلتا وحقل أتون للإنتاج الفعلي".

وحول اجتماعاتها مع وزير التربية والتعليم، قال رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الاجتماعات لمتابعة ملفات التربية والتعليم، وتطوير المنظمة في كل شيء، مضيفًا: "المعلم هو أساس المنظومة ونحن نعمل على تطوير المعلم وكذالك المناهج".

وأشار ريس الوزراء إلى أن تعطي دفعة لمدارس اللغات والتجريبي، خاصة أنها تخدم الطبقة المتوسطة، وأنها بديل للمدارس الانترناشيونال.

وأضاف أن الحكومة تستهدف بناء 53 ألف فصل خلال العام لدراسي المقبل، موضحًا أنه تم افتتاح 25 ألف فصل هذا العام.

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