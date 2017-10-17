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الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية

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مصراوي Masrawy

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية

07:37 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية

نبيل أبو ردينه

رام الله - (د ب أ):

أدانت الرئاسة الفلسطينية بمصادقة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على بناء 300 وحدة استيطانية في رام الله و31 وحدة أخرى في الخليل في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه قوله: إن "الاستيطان غير شرعي، ومدان عربيا ودولياً، ومخالف لقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم 2334" المناهض للاستيطان.

وأضاف أبو ردينة: إن "هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي".

واعتبر الناطق باسم الرئاسة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يتحدى العالم وخاصة إدارة الرئيس ترامب من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين"، مؤكدا أنه "لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام إسرائيل بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن" .

ويعد الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية إحدى العقبات الكؤود في أي محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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