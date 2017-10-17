"تاس" تكشف عن تلقي مصر دعوة للمشاركة في محادثات أستانا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكدت وكالة "تاس" الروسية تلقي مصر دعوة للانضمام إلى المحادثات حول سوريا في أستانا بصفة مراقب، وذلك حسبما صرح مصدر مصري مُطلع للوكالة الروسية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "تاس" -اليوم الثلاثاء-، قال المصدر إن "هناك دعوة إلى مصر للمشاركة في محادثات أستانا كمراقب"، متوقعًا قبول القاهرة الدعوة والحضور قريبًا.

ومن المقرر انعقاد الجولة الثانية من محادثات أستانا حول سوريا في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر.

وأشارت الوكالة الروسية إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أنصاري عقب الجولة السادسة من محادثات أستانا، فى منتصف سبتمبر الماضي، والتي كشف فيها عن مشاورات الدول الضامنة للهدنة السورية (روسيا وايران وتركيا) حول انضمام مراقبين جدد للمباحثات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا في كازخستان الكسندر لافرنتييف إن الصين والإمارات ومصر والعراق ولبنان يمكن مشاركتهم بصفة مراقب في المحادثات الجارية.