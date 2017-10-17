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العبادي :استفتاء كردستان انتهى وأصبح من الماضي

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مصراوي Masrawy

العبادي :استفتاء كردستان انتهى وأصبح من الماضي

07:28 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

العبادي :استفتاء كردستان انتهى وأصبح من الماضي

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا تحرير جميع الأراضي العراقية والسيطرة على الحدود العراقية - السورية.

وقال للصحفيين في مقر العراقية: "أبلغت القيادة الكردية أن الاستفتاء سيضر بمصالح المواطنين الكرد أولا ولن أدخل في حرب داخلية، قلتها سابقا وأكررها الأن".

وأضاف: "أي اعتداء على أي مواطن في كركوك هو اعتداء علينا وأحذر أي جماعة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من القيام بأي عمل تخريبي، وأدعو ساسة الإقليم إلى عدم تصغير قوات البيشمركة من خلال تقسيمهم إلى أحزاب وفئات".

وقال العبادي: "منهجنا رسم الحدود بالسلم عكس من أرادها بالدم، والعلم العراقي يجب أن يرفع في جميع أنحاء العراق".

وتابع العبادي: أن "الاستفتاء الان انتهى وأصبح من الماضي، وندعو للحوار تحت سقف الدستور، ومواطنون كرد اتصلوا بنا لتخليصهم من الديكتاتورية وأنا ملتزم بما أعلنته سابقا وهو بسط السلطة الاتحادية في كافة أنحاء العراق".

ونفى رئيس الحكومة العراقية "بشكل مطلق أي اتفاق لتشكيل ثلاثة أقاليم في كردستان".

كانت القوات العراقية قد شرعت فجر أمس الإثنين في الانتشار والسيطرة على مدينة كركوك، كما يسود التوتر العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية على خلفية استفتاء انفصال الإقليم .

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مصراوي Masrawy

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