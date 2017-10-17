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البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

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مصراوي Masrawy

البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

07:24 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ

البرلمان التركي

انقرة - (د ب أ):

صادق البرلمان التركي على مذكرة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ 3 أشهر إضافية.

كان مجلس الأمن القومي والحكومة التركية قد اوصيا بالتمديد.

وهذا التمديد هو الخامس لحالة الطوارئ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف شهر يوليو عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، تم فصل أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم في القطاع العام والجيش في ظل مراسيم الطوارئ، بينما تعرض للسجن 50 ألف شخص لصلتهم المزعومة برجل الدين المُقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ولكن جولن ينفي التهم الموجهة إليه.

كما استخدمت حالة الطوارئ لقمع القوميين الأكراد والمسلحين المزعومين، بما في ذلك الاستيلاء على البلديات المحلية في الجنوب الشرقي فضلاً عن اعتقال المشرعين المؤيدين للأكراد.

ويقول نقاد، من بينهم أحزاب معارضة، إن حالة الطوارئ تُستخدم لقمع المعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام، ولإضعاف البرلمان.

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