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تفاصيل اغتصاب موظفة روسية بفندق شهير في شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

تفاصيل اغتصاب موظفة روسية بفندق شهير في شرم الشيخ

07:27 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تفاصيل اغتصاب موظفة روسية بفندق شهير في شرم الشيخ

أرشيفية

جنوب سيناء - داليا منير:

تعرضت موظفة روسية بإحدى الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ للاغتصاب من قبل زميل لها، استدرجها خلال احتفالهما بعيد ميلادها.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء صبري الجمال، بلاغًا بالواقعة التي كشفت التحقيقات تفاصيلها، إذ تبين أن "أ. خ. خ" توجه إلى مسكن زميلته الموظفة الروسية وُتدعى (ماريا)، لمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها، وأنها فور سماحه له بالدخول إلى مسكنها أصر على إعداد عصير لها، وضع داخله أقراصًا مخدرة ثم ارتكب جريمة اغتصابها.

بينت التحقيقات أيضًا أن المتهم حاول أثناء اغتصاب الضحية خنقها لإخفاء طبيعة جريمته، وأنها رغم محاولاته ظلت على قيد الحياة، وأبلغت عنه بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

أثبت التقرير الطبي للمستشفى واقعة الاغتصاب، وتبين بالتحاليل وجود آثار مادة مخدرة في دم المجني عليها، كما أكدت آثار الجروح برقبتها تعرضها لمحاولة خنق.

ألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 8265 جنح شرم الشيخ، فيما أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.​

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